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Перечислены отталкивающие собеседника цвета одежды

Модные редакторы Marie Claire заявили, что оранжевый цвет отталкивает собеседника

Фото: Michael Weber / Globallookpress.com

Модные редакторы Marie Claire перечислили цвета в одежде, которые могут оттолкнуть окружающих. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания.

Журналисты составили список оттенков, которых следует избегать, одеваясь на свидания, собеседования и другие важные мероприятия. В их числе оказался оранжевый цвет, который в личном восприятии собеседника ассоциируется с дешевизной, заявили эксперты.

Кроме того, согласно материалу, на романтические встречи не следует приходить в желтых предметах гардероба, поскольку этот цвет символизирует предательство и эгоизм. «В то же время коричневый ассоциируют с педантичностью, скукой и предсказуемостью», — добавили авторы списка.

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По словам редакторов, неудачным также является сиреневый цвет. «Броский наряд подразумевает совершенство и силу. Если вы не сможете создать такое впечатление, то просто потеряетесь за своим ярким образом. Запомнят его, а не вас», — уточнили они.

В заключение специалисты посоветовали отдавать предпочтение одежде базовых цветов, таких как черный, белый, бежевый, молочный и серый. Помимо этого, идеальными цветами для встреч редакторы назвали зеленый и малиновый, поскольку они являются самыми приятными для психологического восприятия.

Ранее стилистка перечислила создающие дорогой образ сочетания цветов в одежде. Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер заявила, что бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно. Кроме того, она отметила, что землистые тона идеально подходят друг к другу; среди них она выделила оттенки ржавчины и зеленого мха.

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Майя Пономаренко
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