Сербия назвала размер платы за российский газ

Сербия будет платить в 3-4 раза меньше за российский газ, чем другие страны

Сербия станет платить около 400 долларов за тысячу кубометров газа российского газа. Такой размер платы указан в новом российско-сербском соглашении, сказала вице-премьер Зорана Михайлович в эфире канала TV Happy.

Это в 3-4 раза меньше, чем другие страны, отметила она. Михайлович добавила, что осталось согласовать дополнительные объемы, которые будут «дороже, но не настолько, как на бирже». Соглашение она назвала гарантом надежного прохождения зимы. Развития экономики без газа нет, добавила Михайлович.

Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сказал, что ожидает благоприятных для своей страны цен на российский газ. Также он спрогнозировал пятикратное подорожание газа в Европе (до пяти тысяч долларов за одну тысячу кубометров).

В мае Вучич заявил о намерении сопротивляться введению санкций против России столько, сколько страна сможет. По его словам, Сербия подвергается огромному давлению из-за нежелания присоединяться к западным санкциям против России.