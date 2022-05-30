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В России сравнили позиции Сороса и Киссинджера по Украине

Пушков заявил, что Киссинджер, в отличие от Сороса, видит опасность эскалации на Украине
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил позиции американского миллиардера Джорджа Сороса и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по Украине. Он отметил в своем Telegram-канале, что Киссинджер, в отличие от Сороса, видит опасность эскалации конфликта.

По его словам, экс-глава американского Госдепартамента, который является убежденным сторонником «американского глобального лидерства», отдает себе отчет в том, что для его осуществления прежде всего необходимо сохранение среды обитания человека и выживание человечества. Сенатор указал, что ситуация вокруг Украины тревожит его именно риском возникновения ядерного столкновения между Россией и США.

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В то же время Сорос придерживается позиции либерального фундаментализма, когда главной доктриной является схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления — открытого и закрытого общества, уверен Пушков.

Он отметил, что главной угрозой открытым обществам миллиардер объявил Россию и Китай, тем самым возрождая дух холодной войны. Сенатор подчеркнул, что спецоперация на Украине не несет рисков эскалации до третьей мировой войны, если только Запад не развернет ход событий в эту сторону. Член Совфеда добавил, что позиция американского финансиста выступает инструментом обоснования враждебной политики западного альянса по отношению к Москве.

«Иными словами, там, где Сорос видит поле схватки до победного конца, Киссинджер видит очертания грядущей катастрофы. По его убеждению, руководители двух стран обязаны предотвратить такое развитие событий и обеспечить, как минимум, серьезные консультации по этому вопросу», — резюмировал Пушков.

25 мая Джордж Сорос заявил, что события на Украине, а именно начало российской специальной военной операции, вероятно, «стало началом третьей мировой войны». По мнению миллиардера, «наша цивилизация может ее не пережить».

Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнул, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки.

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Марина Совина
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