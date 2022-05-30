Сбербанк снизил ставки по ипотеке на ИЖС

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

С 30 мая 2022 года Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ставки были снижены как по базовой программе (теперь от 10,9 процента), так и по льготным программам кредитования на ИЖС. Ипотека на ИЖС в рамках программ «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставке 8,3 и 5,3 процента годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» — по 1,5 процента годовых.

Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье с сегодняшнего дня тоже стали лучше — кредит можно оформить по ставке от 10,9 процента годовых.

Сбербанк также снизил размер минимального первоначального взноса по ряду программ, и теперь он составляет от 15 процентов стоимости недвижимости или строительства, в том числе по льготным программам на ИЖС, а срок кредитования — до 30 лет. По данным аналитиков Домклик, всего с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тысяч ипотечных кредитов на сумму 897 миллиардов рублей.

«Банк России снизил ключевую ставку до 11 процентов, это позволило нам сделать более привлекательными процентные ставки по ипотечным кредитам для граждан. Сбербанк помогает реализовать мечту о собственном жилье, поэтому мы оперативно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры и стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия», — отметил Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик».

.

Также клиенты сервиса Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3 или 0,5 процента на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

