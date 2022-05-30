Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Россиянам спрогнозировали метеорный шторм

Астроном из Крыма Якушечкин анонсировал метеорный шторм с тысячами метеоров в час 31 мая

Фото: Pixabay

Астроном Александр Якушечкин спрогнозировал, что 31 мая жители Земли увидят интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час. Его слова приводит РИА Новости.

«Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до десяти тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (по московскому времени), когда на наших долготах уже будет рассвет», — анонсировал астроном из Крыма.

Ученый рассказал, что лучше остальных за штормом смогут наблюдать в западном полушарии Земли, в Северной Америке. По его словам, существует несколько вариантов времени, когда начнется явление. Якушечкин допустил, что дождь может появиться ближе к восьми утра по московскому времени.

Ранее в России сняли на видео падение метеорита. Его увидели в небе над Башкирией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Володин перечислил вступающие в силу в июне законы
Компания Samsung сократила производство смартфонов
Салон самолета известной авиакомпании вызвал отвращение у пассажиров
Администрация Херсона сочла период нахождения в составе Украины оккупацией
Россияне назвали самые желанные для покупки жилья города
Росстат раскрыл предварительные итоги переписи населения
Китай призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона к миру
Врачи назвали признаки опасных родинок и посоветовали не терять бдительность
Названа причина провала антироссийских санкций Запада
Погрузка первого судна началась в порту Мариуполя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.