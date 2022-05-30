Оценены темпы спада российской экономики

Глава Минфина Силуанов: темпы спада экономики России в 2022 году будут ниже прогнозируемых

Темпы спада российской экономики в текущем году будут гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее. Такую оценку дал министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Для нас эти санкции привели к тому, что вместо роста экономики в текущем году ожидаем ее падения. Конечно, падение не такое, как некоторые западные аналитики прогнозировали», — сказал министр и уточнил, что пока речь идет о чуть менее, чем восьми процентах.

Также Силуанов говорил о восьми триллионах рублей, запущенных на поддержку экономики в качестве так называемого «бюджетного стимула». Министр признал, что в текущем году около 600 миллиардов рублей потребует пенсионное обеспечение, а в последующие годы эта сумма возрастет до триллиона.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов продлится от полутора до двух лет. На некоторые инвестиционные циклы потребуется больше времени — от пяти до десяти лет, уверен он.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина предрекла сложные времена как для простых россиян, так и для бизнеса. Она предупреждала, что будущие кварталы будут непростыми.