Власти граничащего с Украиной региона России начали готовить укрытия для жителей

Власти граничащих с Украиной районов Курской области начали готовить укрытия для жителей

В районах Курской области, которые граничат с Украиной, начали готовить укрытия для местных жителей. Об этом сообщил руководитель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, передает ТАСС.

По его словам, ситуация на участке границы с Украиной в Курской области продолжает быть напряженной. Главы находящихся в зоне риска муниципалитетов и органы местного самоуправления принимают ряд мер, чтобы обезопасить население, в том числе проводят инструктаж местных жителей.

Горбунов добавил, что все мероприятия проводятся при взаимодействии с Минобороны России и пограничной службой.

Ранее стало известно, что Минобороны отправило в Курскую область войска и артиллерию, а также ракетные установки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, часть военной помощи уже прибыла.

24 мая Старовойт объявил о продлении в регионе желтого (высокого) уровня террористической опасности в связи с обстрелами Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, этот режим поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей Курской области.