Захарова высмеяла слова главы ЕК о «вынужденной» покупке российской нефти

Представитель МИД Захарова пошутила о готовности ЕС скупить снег из России от злости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз (ЕС) вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент страны Владимир Путин не заработал еще больше, она оценила заявление германского политика в своем Telegram-канале.

Захарова пошутила, что если рассказать европейским политикам о заработке России на снеге, то они готовы скупить его полностью. «Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — уточнила она.

Заявление европейского политика ранее высмеял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, скоро она предложит «выпить всю русскую водку».

Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что ЕС не может ввести подобные ограничения немедленно. По словам фон дер Ляйен, если Брюссель сейчас примет эмбарго на нефть из РФ, Путин сможет перебросить на мировой рынок ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, получив за нее большую сумму.

