Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова высмеяла слова главы ЕК о «вынужденной» покупке российской нефти

Представитель МИД Захарова пошутила о готовности ЕС скупить снег из России от злости
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз (ЕС) вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент страны Владимир Путин не заработал еще больше, она оценила заявление германского политика в своем Telegram-канале.

Захарова пошутила, что если рассказать европейским политикам о заработке России на снеге, то они готовы скупить его полностью. «Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — уточнила она.

Материалы по теме:
Удар по «цифре». Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
Удар по «цифре».Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
22 апреля 2022
Венгрия не поддержала санкции против России. Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
Венгрия не поддержала санкции против России.Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
17 мая 2022

Заявление европейского политика ранее высмеял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, скоро она предложит «выпить всю русскую водку».

Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что ЕС не может ввести подобные ограничения немедленно. По словам фон дер Ляйен, если Брюссель сейчас примет эмбарго на нефть из РФ, Путин сможет перебросить на мировой рынок ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, получив за нее большую сумму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине
В ЕАЭС предложили отменить налог и снизить цены на 20 процентов
Британские военные пожаловались на крыс, сырость и плесень в выделенном жилье
Россияне решили засудить Sony за отключение PlayStation Store
Фото длинной очереди в киоск «Табак» заставило москвичей поспорить
Захарова высмеяла слова главы ЕК о «вынужденной» покупке российской нефти
Китаю предсказали худший за всю историю урожай
Россиян предупредили о воспалении сердца из-за ангины
Журналистка нашла способ казаться выше без каблуков
В России сравнили позиции Сороса и Киссинджера по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.