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Стали известны даты заключения ЕК по заявке Украины на членство в Евросоюзе

Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на членство в ЕС 15 июня

Фото: Patrick Pleul / ZB / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) даст заключение по заявке Украины на членство в Евросоюзе (ЕС) 15 июня. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы обсудили место Украины в европейской семье... Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23-24 июня. В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание ее страны-кандидата на вступление в ЕС. Мы ожидаем заключение Европейской комиссии по этому вопросу, пока мы его не знаем, оно будет дано 15 июня», — сказала министр.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Позднее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что в Киеве не получили быстрого ответа со стороны Брюсселя на вопрос о процедуре принятия республики в ЕС.

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Анжелика Бережная
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