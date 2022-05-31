Новый владелец «Челси» выступил с заявлением

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли назвал работу с командой честью

Новый владелец лондонского «Челси», американец Тодд Боэли выступил с заявлением после перехода клуба в собственность своего консорциума. Оно приводится на сайте клуба.

«Для нас большая честь стать новыми хранителями "Челси". Мы будем выкладываться каждую минуту каждого матча. Мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом», — подчеркнул Боэли. Он добавил, что планирует много инвестировать в клуб и развивать историю успеха команды. Американец поблагодарил британское правительство за то, что сделка состоялась.

26 мая было объявлено, что российский миллиардер Роман Абрамович продал «Челси» консорциуму Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда, так как попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая футбольную команду, наложили арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба, из-за чего сделка была под угрозой срыва.

Абрамович владел «Челси» с 2003-го по 2022-й. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и по два раза — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.