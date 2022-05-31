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Италия предложила помощь в разминировании портов Украины

Премьер Драги заявил, что ВМС Италии могут помочь в разминировании украинских портов
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Yara Nardi / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Италии могли бы помочь в разминировании украинских портов. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте итальянского правительства.

«Согласие с российской стороны на выход судов из портов есть, но проблема в том, что они заминированы. Стороны — Россия и Украина — обвиняют [в этом] друг друга, но факт, что они полны мин. И наши военные моряки могли бы посодействовать [разминированию]», — предложил Драги.

Ранее глава МИД России Сергей Ларов заявил, что ВМФ РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море при разминировании Киевом портов. Министр подчеркнул, что Россия уже многие недели привлекает внимание западных стран к проблеме разминирования.

Также глава российского дипведомства заверил, что российская сторона готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах, а также заняться разминированием акватории.

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Варвара Кошечкина
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