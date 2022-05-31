В российском регионе отменили масочный режим

В Калининградской области с 1 июня отменят обязательный масочный режим

Власти Калининградской области приняли решение об отмене масочного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Антон Алиханов.

В документе говорится, что с 1 июня обязательное ношение масок приостановлено — теперь оно носит рекомендательный характер. В первую очередь продолжать носить средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах советуют тем, кто находится в зоне риска: лица старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Ранее в мае аналогичные послабления коронавирусных мер ввели власти Санкт-Петербурга. В Москве масочный режим был отменен еще 15 марта. Вслед за столицей об отмене обязательного ношения масок заявили в Подмосковье, Тамбовской и Калужской областях, а также в Кузбассе.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 31 мая, в России за прошедшие сутки выявили 3526 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 331 363.