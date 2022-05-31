Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе отменили масочный режим

В Калининградской области с 1 июня отменят обязательный масочный режим

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Власти Калининградской области приняли решение об отмене масочного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Антон Алиханов.

В документе говорится, что с 1 июня обязательное ношение масок приостановлено — теперь оно носит рекомендательный характер. В первую очередь продолжать носить средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах советуют тем, кто находится в зоне риска: лица старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

Ранее в мае аналогичные послабления коронавирусных мер ввели власти Санкт-Петербурга. В Москве масочный режим был отменен еще 15 марта. Вслед за столицей об отмене обязательного ношения масок заявили в Подмосковье, Тамбовской и Калужской областях, а также в Кузбассе.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 31 мая, в России за прошедшие сутки выявили 3526 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 331 363.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Украина раскрыла размеры запасов зерна в портах
Блогер раскрыла способ очистить чайник до блеска с помощью одного фрукта
Victoria's Secret уйдет с российского рынка
Вучич заявил об отсутствии антироссийского и антизападного курса у Сербии
Бывший омбудсмен Украины обжалует увольнение в суде
Конкурс «Новая волна» перенесли на следующий год
Ревнивый муж обезглавил жену
В РПЦ отреагировали на новость об украинских санкциях против патриарха Кирилла
В Венгрии выявили первый случай оспы обезьян
Адвоката и ее мужа осудят за мошенничество почти на 40 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.