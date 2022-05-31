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В Британии выставили на продажу дом Скрипалей

The Telegraph: власти Солсбери выставили на продажу дом, в котором были отравлены Скрипали

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Власти британского города Солсбери выставили на продажу дом, в котором были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Об этом пишет The Telegraph.

По данным британского издания, в городской администрации боятся того, что место может стать «жуткой туристической достопримечательностью», поэтому дом будет продан в долевую собственность. Его смогут купить только местные жители, при этом орган местного самоуправления сохранит за собой минимум 25 процентов.

Сергей и Юлия Скрипали, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

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Марина Совина
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