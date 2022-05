Песня Кейт Буш 1985 года возглавила чарты благодаря «Очень странным делам»

Песня Кейт Буш Running Up That Hill возглавила чарты благодаря «Очень странным делам»

Старая песня британской исполнительницы Кейт Буш Running Up That Hill (Deal With God) возглавила чарты благодаря сериалу «Очень странные дела». Об этом сообщает The Wrap.

После выхода четвертого сезона сериала на Netflix композиция 1985 года заняла первое место в чарте iTunes и вернулась в стриминговые чарты, оказавшись на 106-м месте в рейтинге Spotify Top 200. Пользователи Spotify прослушали трек более миллиона раз.

Running Up That Hill стала ведущим синглом пятого альбома Буш Hounds of Love. Он занял третье место в британском чарте синглов и 30-е место в Billboard Hot 100. В 2012 году певица выпустила ремикс на эту песню.

Часть серий четвертого сезона сериала «Очень странные дела» вышла на Netflix 28 мая. Ранее стало известно, что каждая новая серия шоу обошлась стриминговому сервису в 30 миллионов долларов.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.