Озвучены темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

Политолог Егорченков: Эрдогану было интересно сверить позицию с Путиным по ряду вопросов

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану было интересно сверить свое отношение и свою позицию по ряду вопросов с мнением президента России Владимиром Путиным в ходе их телефонного разговора. У лидеров двух стран большой спектр тем для обсуждения, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В беседе с «Лентой.ру» он озвучил возможные темы телефонного разговора двух президентов.

Насущные вопросы

30 мая состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщается, что в ходе разговора лидеры обсудили несколько насущных вопросов.

«В рамках диалога России и Турции прежде всего обсуждаются разговоры двусторонней повестки. Есть вопросы, которые интересны обеим странам, например, Ближнего Востока и взаимоотношения Турции и НАТО. Украина, конечно, занимала заметное место в ходе переговоров, но это далеко не ключевая тема», — считает Егорченков.

Какие-то вещи и отношение к ним двум лидерам было интересно сверить, особенно Эрдогану Дмитрий Егорченков политолог

Турция, Россия, Украина

Дмитрий Егорченков уверен, что желание Турции восстановить диалог между Россией и Украиной является важным для Эрдогана.

«Турецкая сторона продолжает прикладывать усилия, чтобы "засветиться" на треке мирного урегулирования ситуации на Украине. Попытка эта уже не первая. Для турецкой стороны это важный момент. Они хотят продемонстрировать собственные амбиции не только на региональном уровне, но и на глобальном», — заявил он.

Политолог напомнил, что ранее переговоры России и Украины были фактически прерваны по инициативе Киева, поэтому представить их восстановление сегодня сложно.

«Причин поставить переговоры на паузу было много. Но мне кажется, что главная причина в том, что внешние кураторы Украины не готовы сегодня к конструктивному разговору. Не только по ситуации на Украине и вокруг Украины, а вообще по вопросам безопасности», — заключил Егорченков.

Стало известно, что Эрдоган предложил Путину провести встречу между делегациями из Москвы и Киева с представителями ООН, чтобы заключить мирное соглашение. Турция при этом готова сформировать мониторинговый механизм ситуации на Украине. Эрдоган также сообщил о необходимости достичь мирного соглашения как можно скорее. Президент Турции сообщил, что собирается созвониться с лидером Украины Владимиром Зеленским.