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Спорт

Тарасова представила Загитову в Министерстве спорта

Татьяна Тарасова допустила, что Алина Загитова окажется в Министерстве спорта России

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова представила олимпийскую чемпионку Алину Загитову в качестве спортивного функционера. Ее слова приводит Telegram-канал «Фигурка», проект Sport24.

По мнению Тарасовой, Загитова может стать спортивным функционером или оказаться в Министерстве спорта. «Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором работаешь, и тренировать», — уточнила эксперт. Она добавила, что Загитовой может помочь ее спортивный опыт.

Ранее Загитова опубликовала пост в социальных сетях, где допустила, что в будущем возьмет на себя роль спортивного функционера. Фигуристка добавила, что сумела быстро освоить профессию журналиста. Публикация вызвала гневную реакцию в интернете.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на роли ведущей в шоу «Ледниковый период». На Олимпиаде в Пекине она работала в качестве спортивного комментатора.

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Николай Костюков
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