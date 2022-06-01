Озвучивший робота Бендера в «Футураме» актер пожаловался на зарплаты в Disney

Disney отказалась увеличивать зарплату актеру, озвучивавшему робота Бендера в «Футураме»

Актер Джон Ди Маджио, озвучивший робота Бендера в «Футураме, пожаловался на зарплаты в Disney. Об этом сообщает Variety.

Актер озвучки заявил, что компания отказалась увеличивать его зарплату. Несмотря на это, он будет задействован в новых сериях анимационного сериала. Ди Маджио отметил, что пытаться получить деньги от Disney — это то же самое, что и стараться выжать воду из камня.

«Люди такие: "Я так рад, что у тебя теперь больше денег!" Я не получил больше денег. Но что я действительно получил, так это уважение от людей, которые говорили: "Эй, братан, я тебе благодарен"», — сказал актер.

О том, что «Футурама» получит продолжение, стало известно ранее, 10 февраля. Сервис Hulu заказал производство 20 новых серий, премьера которых запланирована на 2023 год.

Фанаты пригрозили проекту бойкотом из-за Джона Ди Маджио, который озвучивал робота Бендера и некоторых второстепенных персонажей. Поклонники мультсериала назвали его незаменимым и отказались смотреть новые серии без привычной озвучки. Они призвали онлайн-кинотеатр Hulu предложить Ди Маджио достойную оплату и отметили, что менять привычный голос Бендера крайне плохая идея.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Мэттом Гроунингом и Дэвидом Сэмюэлом Коэном, авторами «Симпсонов». На данный момент сериал состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали».