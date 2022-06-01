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Бивол раскрыл секрет победы над лучшим боксером мира

Дмитрий Бивол рассказал, что заставил Сауля Альвареса быстро устать сильными ударами

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боксер Дмитрий Бивол раскрыл секрет победы над мексиканцем Саулем Альваресом в титульном поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе. Россиянин стал гостем шоу «Ушатайка» на YouTube.

31-летний Бивол признался, что при помощи сильных ударов заставлял оппонента устать. «Я видел, что он чувствует себя комфортно, когда ему не отвечают. Когда ему отвечают на его сильные удары, он сразу теряется, потом начинает дышать», — рассказал россиянин.

Бивол вспомнил, что его удары заставили Альвареса быстро терять силы. «Конечно, ты всадишь три удара и хочешь отдохнуть, а тебе летит ответка», — подытожил он. Альварес — первый в рейтинге журнала The Ring и является лучшим боксером мира без учета весовых категорий.

7 мая Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

Николай Костюков
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