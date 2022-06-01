Пушков оценил процесс вступления Украины в ЕС фразой «из кандидата в кандидаты»

Сенатор Совета Федерации Пушков высмеял затягивание процесса вступления Украины в Евросоюз

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Украине придется пройти несколько стадий, чтобы стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот процесс он оценил в Telegram.

По словам сенатора, Киев ожидают сначала условное, потом перспективное, затем реальное кандидатство. При выполнении всех условий Украина сможет рассчитывать на полноценное, подчеркнул Пушков.

«И уже с этого положения (Украина — прим. "Ленты.ру") может ждать долгие годы или, по словам [президента Франции Эммануэля] Макрона, возможно, десятилетия, чтобы наконец ей сказали, что ее кандидатура нуждается в дальнейшем изучении», — заключил Пушков.

Ранее исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что страны Евросоюза, выступающие против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, хотят подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. По его утверждению, продолжение конфликта невыгодно Украине.

31 мая премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС, и его предоставление в настоящее время не предвидится из-за такой оппозиции.