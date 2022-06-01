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В резиденции российского посла в Лондоне отключили «тревожную кнопку»

В МИД России заявили, что послу РФ в Лондоне Келину отключили «тревожную кнопку»

Фото: Pixabay

Российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции «тревожную кнопку», говорится в докладе МИД России.

Как отметили в МИД РФ, речь, в частности, идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка российского посольства, отключении «тревожной кнопки», проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества.

Ранее в МИД заявили, что нападения на российские диппредставительства за рубежом являются спланированной акцией, они происходят только в тех странах, которые ведут санкционную войну против РФ. «Их массовый и организованный характер позволяет сделать вывод о том, что эти нападения являются спланированной акцией», — указали в дипведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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