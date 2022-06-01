Музыкальная ассоциация Баскова захотела ввести свои квоты в вузах

Возглавляемая Басковым Музыкальная ассоциация захотела ввести свои квоты в вузах

Возглавляемая певцом Николаем Басковым Российская музыкальная ассоциация захотела ввести свои квоты в вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем обсуждать введение квот для талантливых людей во многие московские государственные вузы, которые занимаются классическим направлением и эстрадной деятельностью», — заявил Басков.

По его словам, документы о создании ассоциации уже направлены в Минюст. Певец считает, что в нынешних условиях российским артистам нужно «открыть в сердце любовь к родине» и понять, что «страна каждому из нас многое дала».

19 мая Басков объявил, что звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, куда войдут артисты, выступающие против отмены русской культуры. Певец Олег Газманов отметил, что идея такого проекта назревала давно, и добавил, что сам он займется патриотическим направлением. Исполнительница Лариса Долина подчеркнула, что необходимо развивать исполнительство на русском языке.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал идею создания и состав участников Российской музыкальной ассоциации. Он задался вопросом, как люди, которые не занимались написанием песен, планируют воспитывать молодежь. Шнуров также поинтересовался, кого из участников ассоциации можно сравнить с композитором Петром Чайковским.