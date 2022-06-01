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Лавров прокомментировал решение ФРГ стать главной военной силой в ЕС

Лавров назвал решение Германии стать главной военной силой в ЕС доминантными устремлениями
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Решение Германии стать главной силой Европейского союза (ЕС) свидетельствует о ее доминантных устремлениях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании самой большой армии в Европе. «Мы обратили внимание на заявление канцлера германии Олафа Шольца, который заявил, что Германия станет главной военной силой в Евросоюзе… Это наводит, конечно, на мысли, потому что это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии доминантных устремлений», — сказал министр.

Лавров отметил, что решение германской стороны должно быть услышано европейскими партнерами и стать предметом разговора о дальнейшем развитии Европы.

Ранее Шольц заявил, что в Германии появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая будет превосходить по численности армии всех стран альянса НАТО. По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность ФРГ и союзников по оборонному блоку.

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Анжелика Бережная
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