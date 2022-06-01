Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» в России

Путин предложил возродить звание «Мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

Российский президент Владимир Путин предложил возродить почетное звание «Мать-героиня», он высказал эту идею на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», которая прошла в режиме видеоконференции, пишет РИА Новости.

Как уточнил глава государства, в Москве решили «серьезно обновить и расширить» положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. «В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание "Мать-героиня"», — отметил российский лидер.

Кроме того, в России планируют ввести специальную выплату: удостоившимся этого звания матерям будут давать миллион рублей.

По мнению главы государства, в стране необходимо наращивать усилия по поддержке многодетных семей, материнства и детства. Кроме того, он уточнил, что льготную ипотечную программу для многодетных семей решили продлить до конца 2023 года.