В МИД рассказали о попытках ряда стран сокрыть нацистскую суть политики Киева

МИД России рассказал о попытках стран сокрыть нацистскую суть политики киевских властей

МИД России опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором рассказал о попытках ряда стран сокрыть нацистскую суть политики киевских властей, передает ТАСС.

«Значительные усилия предпринимаются в целях сокрытия от международного сообщества нацистской сути политики киевских властей. Дошло дело и до открытого обеления сторонников неонацизма в лице бойцов радикального националистического батальона "Азов" и других подобных украинских экстремистских формирований», — сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль рассказал, что США не стремятся усугубить конфликт с Россией. Помимо этого он заявил о непризнании Вашингтоном права вето Москвы на поставки оружия Киеву.