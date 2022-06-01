Песков объяснил отставку нескольких генералов

Представитель Кремля Песков заявил, что отставка генералов МВД связана с ротацией кадров

Отставка нескольких генералов МВД связана с заменой кадров. Так ее объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

1 июня стало известно об отставке пятерых генералов и одного полковника полиции. Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина, заместителя начальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, а также начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина.

Помимо этого, глава государства уволил начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко и заместителя начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина, а также полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД.

11 мая президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта Валерия Балана.