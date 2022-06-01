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Путин предложил увеличить размер выплат удостоенным ордена «Родительская слава»

Путин предложил выплачивать удостоенным ордена «Родительская слава» до полумиллиона рублей

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать удостоенным ордена «Родительская слава» до полумиллиона рублей. Об этом сообщает в среду, 1 июня, ТАСС.

Так, размер единовременной выплаты будет увеличен в пять раз — со 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, глава государства предложил установить при вручении медали ордена «Родительская слава» единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

«При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей», — заявил Путин, подчеркнув, что обсудил данный вопрос с членами правительства и сотрудниками своей администрации.

Президент России также поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня». Женщины, удостоившиеся такого звания, получат по миллиону рублей.

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Анна Щербакова
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