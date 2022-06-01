Путин предложил увеличить размер выплат удостоенным ордена «Родительская слава»

Путин предложил выплачивать удостоенным ордена «Родительская слава» до полумиллиона рублей

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать удостоенным ордена «Родительская слава» до полумиллиона рублей. Об этом сообщает в среду, 1 июня, ТАСС.

Так, размер единовременной выплаты будет увеличен в пять раз — со 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, глава государства предложил установить при вручении медали ордена «Родительская слава» единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

«При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей», — заявил Путин, подчеркнув, что обсудил данный вопрос с членами правительства и сотрудниками своей администрации.

Президент России также поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня». Женщины, удостоившиеся такого звания, получат по миллиону рублей.

