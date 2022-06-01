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Путин высказался о ситуации в сфере обеспечения безопасности России и Донбасса

Президент России Путин назвал ситуацию с поддержкой населения Донбасса экстраординарной
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Нынешние события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса — экстраординарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава». Его высказывание приводит ТАСС.

По мнению главы государства, Россия всегда решала многие проблемы. «Ничего здесь необычного на самом деле не происходит. Хотя то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей в Донбассе, — это, конечно, экстраординарная ситуация», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия должна поддерживать материнство и детство «несмотря ни на что и постоянно». По словам Путина, особое внимание государство уделяет решению административных и финансовых вопросов по этой теме.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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