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В России высказались о судьбе Rutube

Гендиректор All Star Media Павлов заявил, что будущее Rutube зависит от разработчиков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Судьба RuTube будут зависеть от разработчиков и рекламы, считает генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов. Пока отечественный видеохостинг не вполне конкурентоспособен. Об этом специалист заявил он в беседе с «Лентой.ру».

«Перспектива развития RuTube зависит от того, какие будут разработчики и какие меры будут предприняты. Пока наша отечественная платформа неконкурентоспособна в сравнении с YouTube», — высказался Павлов.

Рекламные инструменты RuTube пока весьма ограничены, отметил он. «Они идут только через аффилированную компанию — независимым рекламодателям нет места», — указал специалист.

Пока это не совершенная платформа, заявил он. Однако по мнению Павлова, у RuTube есть большой потенциал.

Ранее было названо главное преимущество RuTube перед YouTube. CEO-специалист коммуникационного агентства и исполнительный директор All Star Media Виктор Устенко считает, что оно состоит в подходе отечественной площадки к контенту. Эксперт назвал его более демократичным.

Ранее эксперт в области компьютерных технологий автор проекта Digital Media Павел Синяков заявил, что отключение компанией Google российских провайдеров от серверов Google Global Cache фактически означает замедление работы сервисов Google, в том числе YouTube, в России.

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Виктория Немис
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