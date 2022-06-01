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Бывший чемпион UFC рассказал о заработках в промоушене Нурмагомедова

Джуниор Дос Сантос заявил, что получает в Eagle FC Нурмагомедова больше Фрэнсиса Нганну

Фото: Jason Silva / Globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор Дос Сантос рассказал о заработках в Eagle FC Хабиба Нурмагомедова. Интервью с тяжеловесом опубликовано на YouTube.

38-летний Дос Сантос сравнил свои доходы с заработком лидеров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я получаю больше, чем нынешний чемпион в тяжелом весе Фрэнсис Нганну», — отметил он. Бразилец уточнил, что гонорар камерунского тяжеловеса за бой в UFC составляет 650 тысяч долларов (39,9 миллионов рублей).

20 мая Дос Сантос проиграл Йоргану Де Кастро — бывшему бойцу UFC. Этот поединок стал дебютным для бразильца в промоушене Нурмагомедова.

Дос Сантос известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом организации в тяжелом весе. Всего на его счету 21 победа при десяти поражениях.

Николай Костюков
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