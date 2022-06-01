Врач назвал лучший способ бросить курить

Нарколог Каторгин назвал лучшим способом бросить курить психотерапию

Лечением никотиновой зависимости, как и любой другой болезни, занимаются врачи определенных специализаций. Правильно будет обратиться к ним в первую очередь, отметил в разговоре с «Лентой.ру» психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин. Он также поделился оптимальным способом, который может помочь бросить курить.

Мотивация

Чтобы бросить курить, крайне важно принять такое решение, осознать, что вы хотите бросить курить, обозначил врач. «То есть этому не должно что-то способствовать. Надо, чтобы человек просто принял такое решение для себя в любом возрасте, надо себя замотивировать тем, что "Я хочу бросить, я хочу иметь красивые белые зубы, красивый цвет кожи, волосы и беречь свое здоровье, психическое, в первую очередь"», — сказал Каторгин.

Лечение

Однозначно стоит обращаться к специалистам, подчеркнул Каторгин. Лечением никотиновой зависимости, по его словам, занимается большая категория врачей, которые специализируются на работе мозга: это и наркологи, и психиатры, и психологи, и психотерапевты.

Первый, с кого нужно начать, это психотерапевт, который работает с зависимостями. Психотерапевтическая работа, мне кажется, в данном случае наиболее грамотный и правильный подход к лечению именно зависимостей Владимир Каторгин психиатр-нарколог

Если пациент не справляется с зависимостью или из-за отмены никотина у него появляются такие симптомы, как депрессия или тревога, тогда ему назначается лекарственное лечение. «Курение — это настоящая химическая зависимость, и есть лекарственная терапия, то есть терапия, когда пациент фактически переводится от одной, химической зависимости, на другую, например, лечение антидепрессантами», — объяснил он.

Лайфхаки

«Про какие-то лайфхаки, связанные с отказом от курения, трудно говорить. Каждый их находит для себя. Я знаю пациента, который прибегает к сладкому, что тоже не очень хорошо. Кто-то на фоне отмены никотина прибегает к алкоголю, у него усиливается тревога», — поделился Каторгин.

По его словам, отказываясь от курения, важно быть готовым к тому, что первые полгода будут самыми сложными, так как будет тяжело находиться в курящей компании. В данном случае стоит задуматься о смене компании, обстановки, постараться избегать пассивного курения.

«И важно помнить о том, что риск развития рака легких с каждым годом, с каждой сигаретой увеличивается, и по статистике одно из первых онкологических заболеваний — это рак легкого. А сейчас нет хорошего табака, хороших сигарет, это уже давно доказанный факт, по крайней мере, в России, поэтому надо несколько раз подумать, прежде чем к этому обращаться», — заключил специалист.

Ранее Каторгин сравнил в разговоре с «Лентой.ру» вред от обычных сигарет и электронных, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила вред от курения для планеты. По данным организации, ежегодно из-за курения в атмосферу выбрасывается 84 миллиона тонн углекислого газа, что равняется примерно одной пятой части выбросов, производимых пассажирскими авиакомпаниями.