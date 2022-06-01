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В Германии решили модернизировать армию с помощью образа врага в лице России

В ФРГ заявили, что Россия может подойти для создания образа врага ради модернизации армии

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Германии могут использовать Россию для создания образа врага, необходимого ради модернизации армии. Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью для RND.

Решение модернизировать бундесвер с помощью врага в лице Москвы связано с военной спецоперацией РФ на Украине, подчеркнула Штрак-Циммерман. По ее мнению, поскольку российские власти не прекращают свои действия, ФРГ может придерживаться конфронтационной политики в их отношении.

Как напоминает RT, на обновление бундесвера уже выделили фонд в размере около 100 миллиардов евро.

Виктория Кондратьева
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