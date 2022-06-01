В Германии решили модернизировать армию с помощью образа врага в лице России

В ФРГ заявили, что Россия может подойти для создания образа врага ради модернизации армии

Власти Германии могут использовать Россию для создания образа врага, необходимого ради модернизации армии. Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью для RND.

Решение модернизировать бундесвер с помощью врага в лице Москвы связано с военной спецоперацией РФ на Украине, подчеркнула Штрак-Циммерман. По ее мнению, поскольку российские власти не прекращают свои действия, ФРГ может придерживаться конфронтационной политики в их отношении.

Как напоминает RT, на обновление бундесвера уже выделили фонд в размере около 100 миллиардов евро.