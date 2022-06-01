Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол опоздал на выступление в СБ ООН из-за задержки выдачи визы США

Российский посол Машков опоздал на выступление в СБ ООН из-за задержки выдачи визы США

Фото: Manuel Elias / Globallookpress.com

Российский посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков опоздал на выступление в комитете Совета Безопасности ООН из-за задержки выдачи визы со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова дипломата.

«Я сожалею, что не смог выступить вчера в связи с тем, что виза была предоставлена с определенной задержкой и по сути стоял вопрос о моем персональном решении вообще не ехать», — сказал он.

Машков потребовал не ограничивать его речь пятью минутами, так как летел в США «десять тысяч километров не для того, чтобы сказать два слова». Тем не менее дипломат выразил признательность американским коллегам за выдачу визы и возможность выступить на заседании комитета.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик раскритиковал США из-за невыдачи виз российским дипломатам и отметил важность допуска в Соединенные Штаты всех дипломатов, чья работа предусматривает наличие доступа к штаб-квартире организации. Представитель генсека указал, что данный вопрос неоднократно поднимался в ходе бесед с американскими властями, выступающими в роли принимающей стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Венгрия попросила ЕС исключить патриарха Кирилла из санкционного списка
Раскрыт новый способ мошенничества в мессенджерах
Бывший футболист ЦСКА умер в 46 лет
США высказали предположение о возможной длительности конфликта на Украине
Найденная в пустующем доме картина ушла с молотка за 20 миллионов рублей
Названы самые подешевевшие авианаправления для летнего отдыха в России
Российский посол опоздал на выступление в СБ ООН из-за задержки выдачи визы США
Украина и Польша начнут вместе производить оружие
Иммунолог назвал последствия снятия ковидных ограничений
У осужденного главы МВД Коми конфисковали таунхаус после многомиллионной взятки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.