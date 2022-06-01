Российский посол опоздал на выступление в СБ ООН из-за задержки выдачи визы США

Российский посол Машков опоздал на выступление в СБ ООН из-за задержки выдачи визы США

Российский посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков опоздал на выступление в комитете Совета Безопасности ООН из-за задержки выдачи визы со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова дипломата.

«Я сожалею, что не смог выступить вчера в связи с тем, что виза была предоставлена с определенной задержкой и по сути стоял вопрос о моем персональном решении вообще не ехать», — сказал он.

Машков потребовал не ограничивать его речь пятью минутами, так как летел в США «десять тысяч километров не для того, чтобы сказать два слова». Тем не менее дипломат выразил признательность американским коллегам за выдачу визы и возможность выступить на заседании комитета.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик раскритиковал США из-за невыдачи виз российским дипломатам и отметил важность допуска в Соединенные Штаты всех дипломатов, чья работа предусматривает наличие доступа к штаб-квартире организации. Представитель генсека указал, что данный вопрос неоднократно поднимался в ходе бесед с американскими властями, выступающими в роли принимающей стороны.