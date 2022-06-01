В Дагестане выберут лучших ремесленников

Конкурс «Мастер — золотые руки» стартовал в Дагестане

В Дагестане стартовал конкурс «Мастер — золотые руки», в рамках которого в республике выберут лучших ремесленников, занимающихся народными художественными промыслами. Об этом в среду, 1 июня, «Интерфаксу» сообщили в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам региона.

«Ежегодно его участниками становится около 100 мастеров. И в этом году талантливые ремесленники смогут проявить себя в шести номинациях», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что мастера поборются за звание лучших в номинациях «Ковры и ковровые изделия», «Традиционные дагестанские художественные изделия из серебра», «Художественные изделия из дерева с орнаментальной насечкой», «Женские украшения из серебра», «Дагестанская керамика» и «Художественно оформленное холодное оружие».

Подать заявки на участие в конкурсе можно будет до 15 июля.