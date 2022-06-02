Боец Росгвардии погиб в бою с иностранными наемниками на Украине

Росгвардия заявила о гибели бойца в бою с наемниками из Великобритании и США на Украине

Боец Росгвардии погиб на Украине во время боя с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена британского парламента Бен Грант. Об этом в четверг, 2 июня, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Командир бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, когда спасал товарищей в ходе выполнения боевой задачи

В Росгвардии заявили, что подразделение Бисултанова вступило в бой с наемниками из Великобритании и США. Об этом свидетельствуют появившаяся 28 мая в интернете запись боестолкновения и статья в The Daily Telegraph.

Росгвардеец Бисултанов погиб, прикрывая товарищей

По данным Mash, сержант Росгвардии Бисултанов перед гибелью в бою с наемниками прикрывал товарищей. Как пишет издание, Бисултанов находился в бронетранспортере, в который трижды попали из гранатомета. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Бен Грант служил в спецназе Королевской морской пехоты

О том, что Бен Грант оказался среди наемников, отправившихся на Украину, сообщалось 28 мая. 30-летний Грант, имеющий пятилетний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты, является родственником парламентария Хелен Грант.

Она заседает в парламенте уже 12 лет и все эти годы является специальным представителем премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам образования девочек

По информации издания i, Бен Грант попал на видео во время боя в северо-восточной части Украины. Он руководил группой британских и американских бойцов, пытавшейся уничтожить российский БТР на расстоянии около сотни метров. В какой-то момент Грант приказал своему подчиненному выстрелить по бронемашине из гранатомета Matador и проконтролировать реактивную струю от гранатомета позади себя.

В СКР намерены дать оценку действиям Гранта

Следственный комитет России (СКР) заявил о намерении в рамках расследования дать оценку действиям Бена Гранта. По данным следствия, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине. В ведомстве заявили, что его роль в боевых действиях будет установлена в ходе расследования.

В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль Гранта, являющегося родственником британского парламентария Следственный комитет России

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