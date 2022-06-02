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Спорт

Боец UFC прокомментировал обвинения в атаке на медсестру в центре вакцинации

Боец UFC Паоло Коста отверг обвинения в нападении на медсестру в центре вакцинации

Фото: Jason da Silva / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Паоло Коста прокомментировал обвинения в нападении на медсестру в центре вакцинации, отвергнув их. Его слова привел MMA Junkie.

Представители 31-летнего Косты опровергли факт атаки на медсестру из-за спора относительно сертификата о вакцинации. Версию произошедшего, которую излагали в СМИ, в заявлении назвали несостоятельной.

«Данный инцидент подлежит расследованию и правовой оценке», — отметили представители спортсмена, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

31 мая Globo сообщил об инциденте с участием Косты. По одной из версий, спортсмен попытался покинуть центр вакцинации с сертификатом, не получив инъекцию. Медсестра попыталась остановить бойца и получила удар локтем в лицо.

Коста начал выступления в UFC в марте 2017 года. Он одержал пять побед подряд, но потерпел поражение в поединке против чемпиона UFC в среднем весе Исраела Адесаньи. В октябре 2021-го Коста уступил итальянцу Марвину Веттори.

Николай Костюков
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