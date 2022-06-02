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В США собрались создать идеальный перекресток

NREL: в США движение автомобилей и пешеходов на перекрестках организуют с помощью лидара

Фото: Bryan Bechtold / NREL

Американские ученые разработали инструмент для организации дорожного движения. Об этом сообщается на сайте Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США (NREL).

Специалисты лаборатории, которая контролируется Министерством энергетики США, подготовили инструмент для организации дорожного движения. С его помощью ученые собрались создать идеальный перекресток, на котором можно было бы адекватно разделить дорогу между автомобилистами и пешеходами.

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В ходе тестирования инженеры использовали установленные на перекрестках лидары, а также датчики GPS в тестовых автомобилях. Во время дорожного движения специальное оборудование точно фиксировало паттерны поведения автомобилистов и пешеходов. Инженеры уточнили, что на основе собранных данных можно спроектировать максимально безопасный для всех участников движения перекресток.

«Мы оптимизируем инфраструктуру и средства управления сигналами для работы с автоматизированными функциями автомобилей, а не сосредотачиваемся исключительно на автомобильных технологиях и эксплуатации», — отметили авторы. По статистике, на перекрестках в США происходит 21 процент всех автомобильных аварий. Новая технология позволит не только сократить количество ДТП, но и оптимизирует движение, что поможет снизить количество выбросов от автомобилей.

В конце февраля специалисты телекоммуникационной компании NTT Corporation заявили, что появление умных автомобилей на дорогах позволит постепенно отказаться от светофоров и дорожных знаков — умные беспилотные автомобили будут общаться друг с другом посредством 5G, координировать движение и предупреждать о проблемах на пути.

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Андрей Ставицкий
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