Подполковника МВД осудили на 19 лет и лишили звания за убийство школьницы

В Самаре подполковника МВД осудили на 19 лет за убийство 15-летней школьницы после ДТП

Бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции Советского района Самары Антона Безчетвертева осудили на 19 лет колонии строгого режима за убийство 15-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Помимо этого, его лишили специального звания подполковник полиции.

Судом было установлено, что 29 июля 2021 года подсудимый, находясь за рулем автомобиля Toyota на территории поселка Петра Дубрава, наехал на девочку-подростка. Чтобы скрыть совершенное ДТП, сотрудник МВД пять раз ударил потерпевшую ножом в шею, отчего та скончалась на месте. После этого он уехал с места преступления.

Позже фигурант был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции и передан следственным органам. Также он был уволен из органов по дискредитирующим обстоятельствам.

1 июня на слушаниях экс-полицейский раскрыл собственную версию произошедшей трагедии. По его словам, он ехал на своем автомобиле Toyota, заметил силуэт и понял, что кого-то сбил. Безчетвертев увидел лежащую раненую девушку и решил, что сбил того, кто хотел ее убить. Он хотел помочь пострадавшей, и его заметили свидетели происшествия.

