Российский боец UFC сравнил Москву с Лос-Анджелесом

Российский боец UFC Фахретдинов заявил, что Москва чище Лос-Анджелеса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов поделился впечатлениями от жизни в США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сравнил Лос-Анджелес с Москвой, отметив, что в столице России гораздо чище. «Я не могу себе представить, чтобы, например, в Москве в центре столько мусора было и никто не убирал. Даже в каком-то дворе за МКАД будет чистенько, приятненько», — заявил Фахретдинов.

Спортсмен также рассказал, что ему понравилось в Техасе. «Техасские мужики все со стволами, оружие в магазине как хлебушек можно купить. Заходишь в магазин за хлебом, а там отдел оружия», — добавил боец.

Фахретдинов провел 23 боя в ММА, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. 4 июня спортсмен должен дебютировать в UFC поединком с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.