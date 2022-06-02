Власти предложили вдвое увеличить срок ремонта товаров по гарантии

Минэкономразвития предложило увеличить срок ремонта товаров по гарантии с 45 до 90 дней

Минэкономразвития предложило вдвое увеличить срок ремонта автомобилей и техники по гарантии — с 45 до 90 дней, сообщают «Известия». Ведомство обсуждает инициативу с Минпромторгом и Роспотребнадзором.

Новые экономические условия и западные санкции ударили по автодилерам и другим компаниям, разрушив цепочки поставок. Их сервисам не хватает времени на ремонт неисправных товаров по гарантии за 45 дней, как этого требует законодательство. Бизнес уже готовится к росту числа судебных исков от клиентов, которые могут привести к штрафам, пишет газета.

В связи с этим Минэкономразвития намерено увеличить допустимый срок гарантийного ремонта до 90 дней, а также запретить взыскание с компаний штрафов в размере 50 процентов от суммы, которая по решению суда отходит потребителю за неисполнение обязательств сервисом. С таким требованием еще в конце апреля выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), напомнили журналисты «Известий».

В начале мая Минпромторг обнародовал перечень товаров для параллельного импорта. Список включает более 50 категорий, в частности, автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог.

Уже к концу месяца в рамках параллельного импорта из стран Азии, СНГ и Европы в Россию начали ввозить без согласия правообладателей для продажи запчасти для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта. В онлайн-рознице к покупке стали доступны двигатели, топливные системы, трансмиссии, электрооборудование, детали для ходовой системы, рулевого управления.