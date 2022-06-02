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Заработанные российскими теннисистами на «Ролан Гаррос» призовые подсчитали

Теннисисты из России заработали 2,62 миллиона евро призовых на «Ролан Гаррос»
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Rob Prange / Globallookpress.com

Российские теннисисты заработали 2,62 миллиона евро на «Ролан Гаррос». Сумму призовых подсчитал Metaratings.ru.

Больше всех — 600 тысяч евро — получит Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала. По 380 тысяч заработали вылетевшие в четвертьфинале Андрей Рублев и Вероника Кудерметова, при этом последняя получит еще 21 тысячу за выступление в парном турнире.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев заработал 220 тысяч, столько же получит Карен Хачанов. Теннисисты прекратили борьбу за титул на стадии 1/8 финала.

«Ролан Гаррос»-2022 проходит во Франции с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 43,6 миллиона евро. У мужчин последним из россиян соревнования в 1996 году выигрывал Евгений Кафельников. У женщин победу в 2014-м одержала Мария Шарапова.

Алексей Гусев
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Заработанные российскими теннисистами на «Ролан Гаррос» призовые подсчитали
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