Заработанные российскими теннисистами на «Ролан Гаррос» призовые подсчитали

Теннисисты из России заработали 2,62 миллиона евро призовых на «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты заработали 2,62 миллиона евро на «Ролан Гаррос». Сумму призовых подсчитал Metaratings.ru.

Больше всех — 600 тысяч евро — получит Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала. По 380 тысяч заработали вылетевшие в четвертьфинале Андрей Рублев и Вероника Кудерметова, при этом последняя получит еще 21 тысячу за выступление в парном турнире.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев заработал 220 тысяч, столько же получит Карен Хачанов. Теннисисты прекратили борьбу за титул на стадии 1/8 финала.

«Ролан Гаррос»-2022 проходит во Франции с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 43,6 миллиона евро. У мужчин последним из россиян соревнования в 1996 году выигрывал Евгений Кафельников. У женщин победу в 2014-м одержала Мария Шарапова.