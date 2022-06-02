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МИД России предложил запустить диалог по вопросу контроля над ракетами

Представитель МИД РФ Машков: Россия призывает запустить диалог по контролю над ракетами

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия призывает международное сообщество запустить диалог по вопросу контроля над ракетами, об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Григорий Машков, участвующий в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия, пишет ТАСС.

По мнению дипломата, этой тематике не уделяют должного внимания. На данный момент вопрос регулируется только «Режимом контроля за ракетными технологиями и Гаагским кодексом поведения». «Ситуация еще ухудшается и тем, что по этой теме серьезного диалога нет вообще», — объяснил представитель МИД.

Он напомнил, что в октябре 2021 года Москва предложила поднять тему на полях Первого комитета Генассамблеи ООН. «Мы сейчас будем этим заниматься. Но в принципе ракетная тематика международным сообществом даже не обсуждается», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва крайне негативно оценила новый пакет военной помощи США для Украины, в который входят ракетные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные боеприпасы для них.

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Марина Совина
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