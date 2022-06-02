МИД России предложил запустить диалог по вопросу контроля над ракетами

Представитель МИД РФ Машков: Россия призывает запустить диалог по контролю над ракетами

Россия призывает международное сообщество запустить диалог по вопросу контроля над ракетами, об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Григорий Машков, участвующий в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия, пишет ТАСС.

По мнению дипломата, этой тематике не уделяют должного внимания. На данный момент вопрос регулируется только «Режимом контроля за ракетными технологиями и Гаагским кодексом поведения». «Ситуация еще ухудшается и тем, что по этой теме серьезного диалога нет вообще», — объяснил представитель МИД.

Он напомнил, что в октябре 2021 года Москва предложила поднять тему на полях Первого комитета Генассамблеи ООН. «Мы сейчас будем этим заниматься. Но в принципе ракетная тематика международным сообществом даже не обсуждается», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва крайне негативно оценила новый пакет военной помощи США для Украины, в который входят ракетные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные боеприпасы для них.