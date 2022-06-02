Кремль прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе

Песков заявил, что проведение референдума о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно

Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в настоящее время вряд ли возможно, сначала необходимо обеспечить безопасность республик. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Российские власти неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами жители этих территорий, отметил пресс-секретарь президента. Кроме того, для референдума нужно создать соответствующие условия, подчеркнул он.

В условиях, при которых безопасность полностью не обеспечена, вряд ли можно говорить о проведении референдума, заключил представитель Кремля.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса — могут пройти уже в 2022 году.

