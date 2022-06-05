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В США увидели способность референдумов в Донбассе остановить конфликт в регионе

Консультант Госдепа Люттвак заявил, что референдумы в Донбассе принесут мир
Начало событий в новости Кремль прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) могут остановить конфликт в регионе. С таким заявлением в интервью Die Welt выступил политический консультант Государственного департамента США Эдвард Люттвак.

По словам политолога, после присоединения к России ситуация в регионе стабилизируется, и в Донбассе наступит мир. Также Люттвак отметил, что Киев не сможет помешать проведению референдумов в этих республиках.

«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики», — предположил Люттвак.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав РФ новых регионов могут пройти уже в этом году. В Кремле сказали, что жители Донбасса и Запорожской и Херсонской областей Украины сами определят свое будущее.

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Валерий Розенберг
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