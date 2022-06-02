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В «Роскосмосе» прорабатывают вопрос о запуске корабля «Союз» с Восточного

ЦЭНКИ прорабатывает вопрос о запуске космического корабля «Союз» с космодрома Восточный

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) прорабатывает вопрос возможности запуска космических кораблей «Союз» на одноименных ракетах с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости гендиректор организации Руслан Мухамеджанов.

«С учетом наличия в госкорпорации "Роскосмос" двух стартовых комплексов для ракет-носителей "Союз" логично выглядит доработка стартового комплекса на космодроме Восточный для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей, и такие работы уже начаты», — заметил Мухамеджанов.

По его словам, запуск космических кораблей «Союз» на одноименных ракетах с космодрома Восточный обеспечит необходимое резервирование в случае возникновения проблем на Байконуре, то есть гарантированный доступ в космос.

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В настоящее время Россия пилотируемые пуски к Международной космической станции (МКС) осуществляет исключительно с Байконура.

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Иван Потапов
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