Ректор ВШЭ увидел сходство Болонской системы с «Евровидением»
Болонская система является «Евровидением» в сфере образования. Такое сходство увидел ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, передает РИА Новости.
Он напомнил, что под Болонским процессом чаще всего понимают зону общеевропейского высшего образования. По мнению Анисимова, мало кому захочется участвовать в образовательном «Евровидении».
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура», участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
Вход России в систему общеевропейского высшего образования потребовал изменения законодательства, отметил ректор ВШЭ.
Теперь России важно создать собственную образовательную систему, которая будет работать во благо страны, но при этом привлечет и иностранных граждан, добавил Анисимов.
Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о сохранении бакалавриата и магистратуры в России.
До этого замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не означает автоматического возврата к советской модели образования. По его словам, новая система будет учитывать весь предыдущий опыт и будет ориентирована на национальные интересы.
24 мая глава Минобрнауки объявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы.