Захарова прокомментировала санкции США против себя

Мария Захарова была уверена, что уже находится под санкциями США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции в отношении себя, введенные Минфином США. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова, по ее словам, ранее уже была уверена, что уже находится в списке американских санкций. «А разве я еще не в нем?» — высказалась она в ответ на вопрос агентства.

Также она пояснила, что у нее нет счетов и недвижимости за рубежом, назвав санкции против себя «очередным перформансом».

Ранее стало известно, что Минфин США ввел персональные санкции против Марии Захаровой, а также против вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. «Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство почувствовало усугубляющиеся последствия наших экономических действий», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.