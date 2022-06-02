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Захарова прокомментировала санкции США против себя

Мария Захарова была уверена, что уже находится под санкциями США

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции в отношении себя, введенные Минфином США. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова, по ее словам, ранее уже была уверена, что уже находится в списке американских санкций. «А разве я еще не в нем?» — высказалась она в ответ на вопрос агентства.

Также она пояснила, что у нее нет счетов и недвижимости за рубежом, назвав санкции против себя «очередным перформансом».

Ранее стало известно, что Минфин США ввел персональные санкции против Марии Захаровой, а также против вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. «Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство почувствовало усугубляющиеся последствия наших экономических действий», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Антон Похиляк
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