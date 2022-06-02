В Совфеде допустили «исчезновение мира» в случае ядерной войны

Сенатор Совфеда Джабаров допустил «исчезновение мира» в случае ядерной войны

США должны осознавать риски своего поведения на политической арене. Атака со стороны России произойдет, если под угрозой окажутся ее безопасность территориальная целостность. Исчезновение мира в случае ядерной войны допустил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам сенатора, в ядерном конфликте не будет победителей, мир просто исчезнет. Если внешняя угроза будет представлять реальную опасность для существования России, страна может пойти на применение ядерного оружия, добавил Джабаров. «Это чисто профессиональный военный вопрос, военные это лучше понимают», — подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит рассказала, что в новой стратегической концепции НАТО Россию хотят провозгласить главной угрозой альянса. Политик добавила, что это «приоритет номер один» для НАТО и останется таковым в ближайшем будущем.

В прошлой версии стратегической концепции альянса, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась как партнер НАТО. По утверждению источника Bloomberg, участники Североатлантического альянса не исключают, что в случае изменения политики Москвы партнерские отношения будут возобновлены.