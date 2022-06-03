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В США появились проспавшие «великое нашествие» 2021 года цикады-шатуны

Fox News: проспавшие «великое нашествие» 2021 года цикады-шатуны появились в Вашингтоне

Фото: Benoit Gauzere/ Unsplash.com

В США появились проспавшие «великое нашествие» 2021 года цикады-шатуны, их заметили в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News.

Профессор энтомологии Университета штата Мэриленд Майкл Раупп отметил, что насекомые по аналогии с медведями-шатунами могут выходить на поверхность земли в нетипичное для них время, за четыре года до нашествия основной массы сородичей, и за два года после. Однако запоздавшие особи вряд ли смогут размножиться, поскольку они малочисленны и будут съедены хищниками, объяснил ученый.

Периодические цикады, относящиеся к семейству певчих цикад, в отличие от своих сородичей, живущих по годичному циклу, большую часть времени проводят под землей и выходят на поверхность один раз в жизни, чтобы найти партнера и отложить потомство. Следующее поколение насекомых также спустятся под землю и будет ждать полового созревания в течение 17 лет.

Каждому поколению присваивается номер римскими цифрами, в прошлом году в США наблюдалось нашествие «Поколения X», в основном его ареал обитания охватывал восток Соединенных Штатов, от Джорджии и Кентукки до Делавера и Нью-Джерси на побережье Атлантики.

В конце мая 2021 года сообщалось, что миллиарды цикад Великого восточного выводка впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. Их плотность достигала 370 миллионов особей на квадратный километр.

В июне рейс пресс-службы Белого дома, на котором журналисты должны были сопровождать президента США Джо Байдена в его первой заграничной поездке, был отложен из-за того, что насекомые проникли в двигатели воздушного судна. Борт пришлось заменить, вылет задержался на шесть часов.

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Марина Совина
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