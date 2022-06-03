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В Ростехе разработали новый тип навигации для беспилотников

«Калашников» разработал тип навигации, помогающий делать дрон неуязвимым для систем РЭБ

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Специалисты группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработали новый тип навигации для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщили в госкорпорации ТАСС.

Уточняется, что новая навигационная система позволяет делать БЛА практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перехватить управление таким дроном невозможно. Как объяснили специалисты, разработка не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления.

Также в Ростехе подчеркнули, что новая система показала себя на порядок точнее, чем инерциальная. Как считают разработчики, потери российских беспилотников могут быть сведены к единичным случаям в том числе благодаря данной системе.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в «Калашников», оказались неуязвимы для украинских военных. По словам источника в силовых структурах, украинские РЭБ не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защищенной линии связи.

Синдром отмены: Россия
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Ксения Назарова
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