Уход Воложа из «Яндекса» после попадания под санкции объяснили

Политолог Минченко объяснил уход Воложа из «Яндекса» защитой компании

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож покинул компанию, чтобы не навредить ей после того, как оказался в санкционном списке Евросоюза, объяснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Об этом политолог заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Фиктивность отставки

Включенный в санкционный список Волож покинет совет директоров и оставит пост генерального директора группы «Яндекс». Он также оставит все руководящие должности в дочерних структурах группы.

Это понятная история, чтобы не навредить компании Евгений Минченко политолог

«Тут в чем проблема, дальше начнут смотреть, насколько реально ушел человек с поста руководителя компании. Не является ли этот его уход фиктивным. А действительно ли отойдет Волож от своей компании? Это как в анекдоте про блондинку и динозавра: или встречу, или нет. Соответственно, или отойдет, или нет», — отметил Минченко.

Не первый уход

Евгений Минченко напомнил, что практика уходить с руководящей должности после попадания в санкционные список в России уже началась.

Первым так поступил [экс-глава «Лукойла» Вагит] Алекперов, теперь Волож Евгений Минченко политолог

21 апреля глава «Лукойла» Вагит Алекперов объявил об уходе из компании на фоне наложенных на него персональных санкций. Сообщалось, что Алекперов должен был покинуть и пост президента, и выйти из совета директоров.

Минченко считает, что будущие руководители компаний тоже могут попасть в санкционные списки.

«Я думаю, что дальше могут предприниматься другие ходы. Например, начнут "выщелкивать" всех тех, кто заходит на эту позицию. Включать их в санкционные списки. Остается лишь наблюдать», — заключил политолог.

3 июня Европейский союз опубликовал новый санкционный список, в который попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Решение объясняется тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации». Также указано, что Волож гражданин не только России, но и Мальты. При этом Мальта — одна из стран Европейского союза.